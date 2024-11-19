- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
954
Gewinntrades:
420 (44.02%)
Verlusttrades:
534 (55.97%)
Bester Trade:
145.62 USD
Schlechtester Trade:
-113.90 USD
Bruttoprofit:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
Bruttoverlust:
-7 834.11 USD (15 179 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (138.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.69 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
39.70%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.66
Long-Positionen:
502 (52.62%)
Short-Positionen:
452 (47.38%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-126.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-3.53%
Jahresprognose:
-42.84%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
188.04 USD
Maximaler:
419.53 USD (20.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.84% (419.28 USD)
Kapital:
8.40% (94.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|201
|BTCUSD
|194
|USDJPY
|190
|DE40
|186
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|277
|BTCUSD
|-245
|USDJPY
|468
|DE40
|14
|XAUUSD
|183
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|75K
|BTCUSD
|-814K
|USDJPY
|14K
|DE40
|56K
|XAUUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +145.62 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.36 × 73
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
noch 99 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
81%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
58
99%
954
44%
40%
1.08
0.73
USD
USD
28%
1:500