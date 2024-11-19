SignaleKategorien
Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
954
Gewinntrades:
420 (44.02%)
Verlusttrades:
534 (55.97%)
Bester Trade:
145.62 USD
Schlechtester Trade:
-113.90 USD
Bruttoprofit:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
Bruttoverlust:
-7 834.11 USD (15 179 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (138.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.69 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
39.70%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.66
Long-Positionen:
502 (52.62%)
Short-Positionen:
452 (47.38%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-126.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.37 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-3.53%
Jahresprognose:
-42.84%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
188.04 USD
Maximaler:
419.53 USD (20.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.84% (419.28 USD)
Kapital:
8.40% (94.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 201
BTCUSD 194
USDJPY 190
DE40 186
XAUUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 277
BTCUSD -245
USDJPY 468
DE40 14
XAUUSD 183
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 75K
BTCUSD -814K
USDJPY 14K
DE40 56K
XAUUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +145.62 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.36 × 73
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
noch 99 ...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Keine Bewertungen
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 08:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 17:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 19:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 21:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 16:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 20:24
Share of days for 80% of growth is too low
