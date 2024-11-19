シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Range Breakout EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
952
利益トレード:
420 (44.11%)
損失トレード:
532 (55.88%)
ベストトレード:
145.62 USD
最悪のトレード:
-113.90 USD
総利益:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
総損失:
-7 781.98 USD (15 045 086 pips)
最大連続の勝ち:
8 (138.97 USD)
最大連続利益:
152.69 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
38.25%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
500 (52.52%)
短いトレード:
452 (47.48%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
20.31 USD
平均損失:
-14.63 USD
最大連続の負け:
11 (-126.17 USD)
最大連続損失:
-139.37 USD (7)
月間成長:
0.67%
年間予想:
8.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
188.04 USD
最大の:
419.53 USD (20.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.84% (419.28 USD)
エクイティによる:
8.40% (94.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 201
BTCUSD 193
USDJPY 190
DE40 185
XAUUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 277
BTCUSD -206
USDJPY 468
DE40 27
XAUUSD 183
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 75K
BTCUSD -686K
USDJPY 14K
DE40 62K
XAUUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +145.62 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +138.97 USD
最大連続損失: -126.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 より多く...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
レビューなし
2025.04.03 15:40
2025.04.02 16:23
2025.03.28 20:31
2025.03.20 14:36
2025.03.14 18:25
2025.03.14 13:57
2025.03.14 08:29
2025.03.12 09:15
2025.03.10 17:06
2025.03.10 14:54
2025.03.04 16:23
2025.02.28 19:13
2025.02.26 14:20
2025.02.25 15:39
2025.02.21 21:18
2025.02.12 17:55
2025.02.12 16:46
2025.02.11 11:22
2025.02.10 17:40
2025.02.07 20:24
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください