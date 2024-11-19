- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
952
利益トレード:
420 (44.11%)
損失トレード:
532 (55.88%)
ベストトレード:
145.62 USD
最悪のトレード:
-113.90 USD
総利益:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
総損失:
-7 781.98 USD (15 045 086 pips)
最大連続の勝ち:
8 (138.97 USD)
最大連続利益:
152.69 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
38.25%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
500 (52.52%)
短いトレード:
452 (47.48%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
20.31 USD
平均損失:
-14.63 USD
最大連続の負け:
11 (-126.17 USD)
最大連続損失:
-139.37 USD (7)
月間成長:
0.67%
年間予想:
8.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
188.04 USD
最大の:
419.53 USD (20.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.84% (419.28 USD)
エクイティによる:
8.40% (94.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|201
|BTCUSD
|193
|USDJPY
|190
|DE40
|185
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|277
|BTCUSD
|-206
|USDJPY
|468
|DE40
|27
|XAUUSD
|183
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|75K
|BTCUSD
|-686K
|USDJPY
|14K
|DE40
|62K
|XAUUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +145.62 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +138.97 USD
最大連続損失: -126.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
99 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
89%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
58
99%
952
44%
38%
1.09
0.79
USD
USD
28%
1:500