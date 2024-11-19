- 자본
- 축소
트레이드:
974
이익 거래:
426 (43.73%)
손실 거래:
548 (56.26%)
최고의 거래:
145.62 USD
최악의 거래:
-113.90 USD
총 수익:
8 749.47 USD (14 620 386 pips)
총 손실:
-8 062.98 USD (15 312 255 pips)
연속 최대 이익:
8 (138.97 USD)
연속 최대 이익:
152.69 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
41.38%
최대 입금량:
8.67%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
512 (52.57%)
숏(주식차입매도):
462 (47.43%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
20.54 USD
평균 손실:
-14.71 USD
연속 최대 손실:
11 (-126.17 USD)
연속 최대 손실:
-139.37 USD (7)
월별 성장률:
2.42%
연간 예측:
29.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
188.04 USD
최대한의:
419.53 USD (20.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.84% (419.28 USD)
자본금별:
8.40% (94.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|203
|BTCUSD
|199
|USDJPY
|195
|DE40
|190
|XAUUSD
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|249
|BTCUSD
|-250
|USDJPY
|422
|DE40
|-17
|XAUUSD
|283
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|62K
|BTCUSD
|-833K
|USDJPY
|13K
|DE40
|43K
|XAUUSD
|23K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +145.62 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +138.97 USD
연속 최대 손실: -126.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 459
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
This signal is using the Range Breakout EA with range filters.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
93%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
59
99%
974
43%
41%
1.08
0.70
USD
USD
28%
1:500