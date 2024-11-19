信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Range Breakout EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 117%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
956
盈利交易:
421 (44.03%)
亏损交易:
535 (55.96%)
最好交易:
145.62 USD
最差交易:
-113.90 USD
毛利:
8 674.65 USD (14 537 771 pips)
毛利亏损:
-7 841.87 USD (15 183 044 pips)
最大连续赢利:
8 (138.97 USD)
最大连续盈利:
152.69 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
46.45%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
502 (52.51%)
短期交易:
454 (47.49%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
20.60 USD
平均损失:
-14.66 USD
最大连续失误:
11 (-126.17 USD)
最大连续亏损:
-139.37 USD (7)
每月增长:
15.88%
年度预测:
192.66%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
188.04 USD
最大值:
419.53 USD (20.90%)
相对跌幅:
结余:
27.84% (419.28 USD)
净值:
8.40% (94.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 202
BTCUSD 194
USDJPY 190
DE40 186
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 269
BTCUSD -245
USDJPY 468
DE40 14
XAUUSD 327
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 72K
BTCUSD -814K
USDJPY 14K
DE40 56K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +145.62 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +138.97 USD
最大连续亏损: -126.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 更多...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
没有评论
