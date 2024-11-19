- 成长
交易:
956
盈利交易:
421 (44.03%)
亏损交易:
535 (55.96%)
最好交易:
145.62 USD
最差交易:
-113.90 USD
毛利:
8 674.65 USD (14 537 771 pips)
毛利亏损:
-7 841.87 USD (15 183 044 pips)
最大连续赢利:
8 (138.97 USD)
最大连续盈利:
152.69 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
46.45%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
502 (52.51%)
短期交易:
454 (47.49%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
20.60 USD
平均损失:
-14.66 USD
最大连续失误:
11 (-126.17 USD)
最大连续亏损:
-139.37 USD (7)
每月增长:
15.88%
年度预测:
192.66%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
188.04 USD
最大值:
419.53 USD (20.90%)
相对跌幅:
结余:
27.84% (419.28 USD)
净值:
8.40% (94.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|202
|BTCUSD
|194
|USDJPY
|190
|DE40
|186
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|269
|BTCUSD
|-245
|USDJPY
|468
|DE40
|14
|XAUUSD
|327
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|72K
|BTCUSD
|-814K
|USDJPY
|14K
|DE40
|56K
|XAUUSD
|27K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
