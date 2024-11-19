SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Range Breakout EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
952
Negociações com lucro:
420 (44.11%)
Negociações com perda:
532 (55.88%)
Melhor negociação:
145.62 USD
Pior negociação:
-113.90 USD
Lucro bruto:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
Perda bruta:
-7 781.98 USD (15 045 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (138.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.69 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
38.25%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
500 (52.52%)
Negociações curtas:
452 (47.48%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
20.31 USD
Perda média:
-14.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-126.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.37 USD (7)
Crescimento mensal:
0.23%
Previsão anual:
2.80%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
188.04 USD
Máximo:
419.53 USD (20.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.84% (419.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.40% (94.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 201
BTCUSD 193
USDJPY 190
DE40 185
XAUUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 277
BTCUSD -206
USDJPY 468
DE40 27
XAUUSD 183
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 75K
BTCUSD -686K
USDJPY 14K
DE40 62K
XAUUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +145.62 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +138.97 USD
Máxima perda consecutiva: -126.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 mais ...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Sem comentários
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 08:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 17:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 19:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 21:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 16:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 20:24
Share of days for 80% of growth is too low
