Negociações:
952
Negociações com lucro:
420 (44.11%)
Negociações com perda:
532 (55.88%)
Melhor negociação:
145.62 USD
Pior negociação:
-113.90 USD
Lucro bruto:
8 530.86 USD (14 523 389 pips)
Perda bruta:
-7 781.98 USD (15 045 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (138.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.69 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
38.25%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
500 (52.52%)
Negociações curtas:
452 (47.48%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
20.31 USD
Perda média:
-14.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-126.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.37 USD (7)
Crescimento mensal:
0.23%
Previsão anual:
2.80%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
188.04 USD
Máximo:
419.53 USD (20.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.84% (419.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.40% (94.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|201
|BTCUSD
|193
|USDJPY
|190
|DE40
|185
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|277
|BTCUSD
|-206
|USDJPY
|468
|DE40
|27
|XAUUSD
|183
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|75K
|BTCUSD
|-686K
|USDJPY
|14K
|DE40
|62K
|XAUUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +145.62 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +138.97 USD
Máxima perda consecutiva: -126.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
89%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
58
99%
952
44%
38%
1.09
0.79
USD
USD
28%
1:500