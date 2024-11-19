SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Range Breakout EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 117%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
956
Transacciones Rentables:
421 (44.03%)
Transacciones Irrentables:
535 (55.96%)
Mejor transacción:
145.62 USD
Peor transacción:
-113.90 USD
Beneficio Bruto:
8 674.65 USD (14 537 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 841.87 USD (15 183 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (138.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152.69 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
46.45%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
502 (52.51%)
Transacciones Cortas:
454 (47.49%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
20.60 USD
Pérdidas medias:
-14.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-126.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.37 USD (7)
Crecimiento al mes:
15.88%
Pronóstico anual:
192.66%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
188.04 USD
Máxima:
419.53 USD (20.90%)
Reducción relativa:
De balance:
27.84% (419.28 USD)
De fondos:
8.40% (94.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 202
BTCUSD 194
USDJPY 190
DE40 186
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 269
BTCUSD -245
USDJPY 468
DE40 14
XAUUSD 327
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 72K
BTCUSD -814K
USDJPY 14K
DE40 56K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +145.62 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +138.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
otros 99...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Range Breakout EA Live
50 USD al mes
117%
0
0
USD
1.3K
USD
58
99%
956
44%
46%
1.10
0.87
USD
28%
1:500
