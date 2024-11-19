El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

easyMarkets-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 7 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 Earnex-Trade 0.34 × 76 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 4 Eightcap-Live 0.89 × 55 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 Exness-MT5Real8 1.27 × 458 ICMarketsAU-Live 1.33 × 246 ICMarkets-MT5-4 1.60 × 5 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 220 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 otros 99...