Jimmy Peter Eriksson

Range Breakout EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 117%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
956
Прибыльных трейдов:
421 (44.03%)
Убыточных трейдов:
535 (55.96%)
Лучший трейд:
145.62 USD
Худший трейд:
-113.90 USD
Общая прибыль:
8 674.65 USD (14 537 771 pips)
Общий убыток:
-7 841.87 USD (15 183 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (138.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
46.45%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
502 (52.51%)
Коротких трейдов:
454 (47.49%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
20.60 USD
Средний убыток:
-14.66 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-126.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.37 USD (7)
Прирост в месяц:
15.88%
Годовой прогноз:
192.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
188.04 USD
Максимальная:
419.53 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.84% (419.28 USD)
По эквити:
8.40% (94.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 202
BTCUSD 194
USDJPY 190
DE40 186
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 269
BTCUSD -245
USDJPY 468
DE40 14
XAUUSD 327
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 72K
BTCUSD -814K
USDJPY 14K
DE40 56K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.62 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +138.97 USD
Макс. убыток в серии: -126.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarkets-MT5-4
1.60 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 99...
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Range Breakout EA Live
50 USD в месяц
117%
0
0
USD
1.3K
USD
58
99%
956
44%
46%
1.10
0.87
USD
28%
1:500
Копировать

