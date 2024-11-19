- Прирост
Всего трейдов:
956
Прибыльных трейдов:
421 (44.03%)
Убыточных трейдов:
535 (55.96%)
Лучший трейд:
145.62 USD
Худший трейд:
-113.90 USD
Общая прибыль:
8 674.65 USD (14 537 771 pips)
Общий убыток:
-7 841.87 USD (15 183 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (138.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
46.45%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
502 (52.51%)
Коротких трейдов:
454 (47.49%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
20.60 USD
Средний убыток:
-14.66 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-126.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.37 USD (7)
Прирост в месяц:
15.88%
Годовой прогноз:
192.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
188.04 USD
Максимальная:
419.53 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.84% (419.28 USD)
По эквити:
8.40% (94.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|202
|BTCUSD
|194
|USDJPY
|190
|DE40
|186
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|269
|BTCUSD
|-245
|USDJPY
|468
|DE40
|14
|XAUUSD
|327
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|72K
|BTCUSD
|-814K
|USDJPY
|14K
|DE40
|56K
|XAUUSD
|27K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.62 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +138.97 USD
Макс. убыток в серии: -126.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarkets-MT5-4
|1.60 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
This is the Main Live Signal using the "Range Breakout EA with Range Filters"
