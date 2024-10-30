SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Afandi Achmad Dupoin
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 203%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
388
Gewinntrades:
167 (43.04%)
Verlusttrades:
221 (56.96%)
Bester Trade:
179.67 USD
Schlechtester Trade:
-119.39 USD
Bruttoprofit:
10 152.23 USD (110 534 pips)
Bruttoverlust:
-8 320.04 USD (89 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (545.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
545.82 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
71.48%
Max deposit load:
26.81%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.14
Long-Positionen:
179 (46.13%)
Short-Positionen:
209 (53.87%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
4.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
60.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-526.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-526.38 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.75%
Jahresprognose:
-9.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.56 USD
Maximaler:
855.50 USD (14.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.17% (462.28 USD)
Kapital:
15.79% (56.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 37
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 17
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
NZDCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 7
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 2
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 650
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -20
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
NZDCAD -159
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -164
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -41
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 2.9K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -953
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
NZDCAD 234
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -131
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -308
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +179.67 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +545.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -526.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
MFGinvest-Server
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
