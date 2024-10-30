SignauxSections
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 98%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
300
Bénéfice trades:
130 (43.33%)
Perte trades:
170 (56.67%)
Meilleure transaction:
179.67 USD
Pire transaction:
-119.39 USD
Bénéfice brut:
9 822.88 USD (85 816 pips)
Perte brute:
-8 067.48 USD (72 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (545.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.82 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
69.48%
Charge de dépôt maximale:
25.41%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
133 (44.33%)
Courts trades:
167 (55.67%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
5.85 USD
Bénéfice moyen:
75.56 USD
Perte moyenne:
-47.46 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-526.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-526.38 USD (9)
Croissance mensuelle:
35.16%
Prévision annuelle:
426.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.56 USD
Maximal:
855.50 USD (14.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.17% (462.28 USD)
Par fonds propres:
15.79% (56.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 31
USDCAD 29
EURUSD 23
GBPJPY 22
AUDUSD 20
GBPCAD 18
USDCHF 16
XAUUSD 15
USDJPY 14
AUDCAD 13
NZDUSD 12
AUDJPY 10
NZDCAD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURAUD 9
EURGBP 8
EURCHF 8
NZDJPY 7
AUDNZD 5
CHFJPY 4
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -502
USDCAD 660
EURUSD -120
GBPJPY 443
AUDUSD -122
GBPCAD -1
USDCHF 300
XAUUSD -193
USDJPY 104
AUDCAD 351
NZDUSD 4
AUDJPY -89
NZDCAD -168
EURJPY -45
EURCAD 147
EURAUD 380
EURGBP 35
EURCHF 167
NZDJPY 83
AUDNZD -174
CHFJPY 246
GBPCHF 164
GBPAUD 3
EURNZD 127
GBPNZD -47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -1.8K
USDCAD 3.6K
EURUSD 1.1K
GBPJPY 7K
AUDUSD -1.3K
GBPCAD 756
USDCHF 2K
XAUUSD -8.9K
USDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
NZDUSD -100
AUDJPY -987
NZDCAD -83
EURJPY -279
EURCAD 1.6K
EURAUD 2.6K
EURGBP 195
EURCHF 396
NZDJPY 226
AUDNZD -734
CHFJPY 2.6K
GBPCHF 808
GBPAUD 526
EURNZD 1K
GBPNZD -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.67 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +545.82 USD
Perte consécutive maximale: -526.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.07 × 15
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
2025.04.29 03:02
No swaps are charged on the signal account
