信号部分
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0条评论
可靠性
60
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 195%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
387
盈利交易:
166 (42.89%)
亏损交易:
221 (57.11%)
最好交易:
179.67 USD
最差交易:
-119.39 USD
毛利:
10 146.31 USD (109 514 pips)
毛利亏损:
-8 319.83 USD (89 954 pips)
最大连续赢利:
6 (545.82 USD)
最大连续盈利:
545.82 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
71.48%
最大入金加载:
26.81%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.13
长期交易:
178 (45.99%)
短期交易:
209 (54.01%)
利润因子:
1.22
预期回报:
4.72 USD
平均利润:
61.12 USD
平均损失:
-37.65 USD
最大连续失误:
9 (-526.38 USD)
最大连续亏损:
-526.38 USD (9)
每月增长:
-0.72%
年度预测:
-8.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
65.56 USD
最大值:
855.50 USD (14.78%)
相对跌幅:
结余:
37.17% (462.28 USD)
净值:
15.79% (56.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 37
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 17
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
NZDCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 7
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 1
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 650
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -20
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
NZDCAD -159
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -164
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -47
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 2.9K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -953
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
NZDCAD 234
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -131
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -1.3K
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +179.67 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +545.82 USD
最大连续亏损: -526.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
没有评论
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Afandi Achmad Dupoin
每月30 USD
195%
0
0
USD
214
USD
60
0%
387
42%
71%
1.21
4.72
USD
37%
1:500
