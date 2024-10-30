- 成长
交易:
387
盈利交易:
166 (42.89%)
亏损交易:
221 (57.11%)
最好交易:
179.67 USD
最差交易:
-119.39 USD
毛利:
10 146.31 USD (109 514 pips)
毛利亏损:
-8 319.83 USD (89 954 pips)
最大连续赢利:
6 (545.82 USD)
最大连续盈利:
545.82 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
71.48%
最大入金加载:
26.81%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.13
长期交易:
178 (45.99%)
短期交易:
209 (54.01%)
利润因子:
1.22
预期回报:
4.72 USD
平均利润:
61.12 USD
平均损失:
-37.65 USD
最大连续失误:
9 (-526.38 USD)
最大连续亏损:
-526.38 USD (9)
每月增长:
-0.72%
年度预测:
-8.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
65.56 USD
最大值:
855.50 USD (14.78%)
相对跌幅:
结余:
37.17% (462.28 USD)
净值:
15.79% (56.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|24
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|19
|NZDUSD
|17
|XAUUSD
|16
|EURCAD
|16
|USDJPY
|15
|GBPCHF
|13
|AUDJPY
|12
|EURCHF
|12
|EURAUD
|12
|NZDCAD
|11
|EURGBP
|10
|EURJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|5
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|1
|NAS100e
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|650
|GBPUSD
|-490
|GBPJPY
|450
|EURUSD
|-131
|AUDUSD
|-124
|USDCHF
|296
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|-20
|XAUUSD
|-148
|EURCAD
|183
|USDJPY
|100
|GBPCHF
|160
|AUDJPY
|-95
|EURCHF
|157
|EURAUD
|380
|NZDCAD
|-159
|EURGBP
|55
|EURJPY
|-45
|NZDJPY
|84
|AUDNZD
|-164
|CHFJPY
|244
|GBPAUD
|-17
|EURNZD
|151
|GBPNZD
|-47
|NAS100e
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|-1.2K
|GBPJPY
|8.6K
|EURUSD
|961
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|2.1K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-31
|NZDUSD
|-953
|XAUUSD
|-4.4K
|EURCAD
|4.1K
|USDJPY
|2.6K
|GBPCHF
|172
|AUDJPY
|-2K
|EURCHF
|162
|EURAUD
|2.5K
|NZDCAD
|234
|EURGBP
|948
|EURJPY
|-279
|NZDJPY
|765
|AUDNZD
|-131
|CHFJPY
|2.2K
|GBPAUD
|-2.5K
|EURNZD
|3K
|GBPNZD
|-1.3K
|NAS100e
|50
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +179.67 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +545.82 USD
最大连续亏损: -526.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.28 × 125
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.52 × 434
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
没有评论
