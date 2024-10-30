SinaisSeções
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 comentários
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 195%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
387
Negociações com lucro:
166 (42.89%)
Negociações com perda:
221 (57.11%)
Melhor negociação:
179.67 USD
Pior negociação:
-119.39 USD
Lucro bruto:
10 146.31 USD (109 514 pips)
Perda bruta:
-8 319.83 USD (89 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (545.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
545.82 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
71.48%
Depósito máximo carregado:
26.81%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
178 (45.99%)
Negociações curtas:
209 (54.01%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
4.72 USD
Lucro médio:
61.12 USD
Perda média:
-37.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-526.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-526.38 USD (9)
Crescimento mensal:
-3.39%
Previsão anual:
-41.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.56 USD
Máximo:
855.50 USD (14.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.17% (462.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (56.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 37
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 17
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
NZDCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 7
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 1
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 650
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -20
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
NZDCAD -159
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -164
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -47
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 2.9K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -953
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
NZDCAD 234
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -131
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -1.3K
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +179.67 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +545.82 USD
Máxima perda consecutiva: -526.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Sem comentários
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Afandi Achmad Dupoin
30 USD por mês
195%
0
0
USD
214
USD
60
0%
387
42%
71%
1.21
4.72
USD
37%
1:500
Copiar

