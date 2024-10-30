리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 RoboForex-Pro 1.63 × 41 JunoMarkets-Server 3.85 × 72 ICMarketsSC-MT5-2 5.28 × 125 VantageInternational-Live 6.86 × 570 Exness-MT5Real5 7.52 × 434 FusionMarkets-Live 8.06 × 597 ICMarketsSC-MT5 8.08 × 164 VantageInternational-Live 6 9.46 × 105 ExclusiveMarkets-Live 10.50 × 133 VantageInternational-Live 4 11.01 × 178 MFGinvest-Server 18.00 × 1 JunoMarkets-Live 23.00 × 1 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오