- 자본
- 축소
트레이드:
394
이익 거래:
169 (42.89%)
손실 거래:
225 (57.11%)
최고의 거래:
179.67 USD
최악의 거래:
-119.39 USD
총 수익:
10 170.31 USD (111 399 pips)
총 손실:
-8 338.35 USD (90 818 pips)
연속 최대 이익:
6 (545.82 USD)
연속 최대 이익:
545.82 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
72.58%
최대 입금량:
26.81%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.14
롱(주식매수):
183 (46.45%)
숏(주식차입매도):
211 (53.55%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
4.65 USD
평균 이익:
60.18 USD
평균 손실:
-37.06 USD
연속 최대 손실:
9 (-526.38 USD)
연속 최대 손실:
-526.38 USD (9)
월별 성장률:
13.95%
연간 예측:
169.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.56 USD
최대한의:
855.50 USD (14.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.17% (462.28 USD)
자본금별:
15.79% (56.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|38
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|27
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|24
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|19
|NZDUSD
|18
|XAUUSD
|16
|EURCAD
|16
|USDJPY
|15
|NZDCAD
|14
|GBPCHF
|13
|AUDJPY
|12
|EURCHF
|12
|EURAUD
|12
|EURGBP
|10
|EURJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|5
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|NAS100e
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|646
|GBPUSD
|-490
|GBPJPY
|450
|EURUSD
|-131
|AUDUSD
|-124
|USDCHF
|296
|AUDCAD
|363
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|-11
|XAUUSD
|-148
|EURCAD
|183
|USDJPY
|100
|NZDCAD
|-158
|GBPCHF
|160
|AUDJPY
|-95
|EURCHF
|157
|EURAUD
|380
|EURGBP
|55
|EURJPY
|-45
|NZDJPY
|84
|AUDNZD
|-170
|CHFJPY
|244
|GBPAUD
|-17
|EURNZD
|151
|GBPNZD
|-41
|NAS100e
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|-1.2K
|GBPJPY
|8.6K
|EURUSD
|961
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|2.1K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-31
|NZDUSD
|-527
|XAUUSD
|-4.4K
|EURCAD
|4.1K
|USDJPY
|2.6K
|NZDCAD
|391
|GBPCHF
|172
|AUDJPY
|-2K
|EURCHF
|162
|EURAUD
|2.5K
|EURGBP
|948
|EURJPY
|-279
|NZDJPY
|765
|AUDNZD
|-460
|CHFJPY
|2.2K
|GBPAUD
|-2.5K
|EURNZD
|3K
|GBPNZD
|-308
|NAS100e
|50
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|1.63 × 41
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.28 × 125
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.52 × 434
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
MFGinvest-Server
|18.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
