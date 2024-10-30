시그널섹션
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 리뷰
안정성
62
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 203%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
394
이익 거래:
169 (42.89%)
손실 거래:
225 (57.11%)
최고의 거래:
179.67 USD
최악의 거래:
-119.39 USD
총 수익:
10 170.31 USD (111 399 pips)
총 손실:
-8 338.35 USD (90 818 pips)
연속 최대 이익:
6 (545.82 USD)
연속 최대 이익:
545.82 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
72.58%
최대 입금량:
26.81%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.14
롱(주식매수):
183 (46.45%)
숏(주식차입매도):
211 (53.55%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
4.65 USD
평균 이익:
60.18 USD
평균 손실:
-37.06 USD
연속 최대 손실:
9 (-526.38 USD)
연속 최대 손실:
-526.38 USD (9)
월별 성장률:
13.95%
연간 예측:
169.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.56 USD
최대한의:
855.50 USD (14.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.17% (462.28 USD)
자본금별:
15.79% (56.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 38
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 18
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
NZDCAD 14
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 8
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 2
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 646
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -11
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
NZDCAD -158
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -170
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -41
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD 2.7K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -527
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
NZDCAD 391
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -460
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -308
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +179.67 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +545.82 USD
연속 최대 손실: -526.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
RoboForex-Pro
1.63 × 41
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
MFGinvest-Server
18.00 × 1
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
