Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 RoboForex-Pro 1.68 × 40 JunoMarkets-Server 3.85 × 72 ICMarketsSC-MT5-2 5.28 × 125 VantageInternational-Live 6.86 × 570 Exness-MT5Real5 7.52 × 434 FusionMarkets-Live 8.06 × 597 ICMarketsSC-MT5 8.08 × 164 VantageInternational-Live 6 9.46 × 105 ExclusiveMarkets-Live 10.50 × 133 VantageInternational-Live 4 11.01 × 178 JunoMarkets-Live 23.00 × 1