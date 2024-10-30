- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
130 (43.33%)
Loss Trade:
170 (56.67%)
Best Trade:
179.67 USD
Worst Trade:
-119.39 USD
Profitto lordo:
9 822.88 USD (85 816 pips)
Perdita lorda:
-8 067.48 USD (72 162 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (545.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
545.82 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
69.48%
Massimo carico di deposito:
25.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
133 (44.33%)
Short Trade:
167 (55.67%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
5.85 USD
Profitto medio:
75.56 USD
Perdita media:
-47.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-526.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-526.38 USD (9)
Crescita mensile:
30.49%
Previsione annuale:
370.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.56 USD
Massimale:
855.50 USD (14.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.17% (462.28 USD)
Per equità:
15.79% (56.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|29
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|22
|AUDUSD
|20
|GBPCAD
|18
|USDCHF
|16
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|NZDUSD
|12
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|10
|EURJPY
|9
|EURCAD
|9
|EURAUD
|9
|EURGBP
|8
|EURCHF
|8
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|5
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|4
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-502
|USDCAD
|660
|EURUSD
|-120
|GBPJPY
|443
|AUDUSD
|-122
|GBPCAD
|-1
|USDCHF
|300
|XAUUSD
|-193
|USDJPY
|104
|AUDCAD
|351
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|-89
|NZDCAD
|-168
|EURJPY
|-45
|EURCAD
|147
|EURAUD
|380
|EURGBP
|35
|EURCHF
|167
|NZDJPY
|83
|AUDNZD
|-174
|CHFJPY
|246
|GBPCHF
|164
|GBPAUD
|3
|EURNZD
|127
|GBPNZD
|-47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.8K
|USDCAD
|3.6K
|EURUSD
|1.1K
|GBPJPY
|7K
|AUDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|756
|USDCHF
|2K
|XAUUSD
|-8.9K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|-987
|NZDCAD
|-83
|EURJPY
|-279
|EURCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.6K
|EURGBP
|195
|EURCHF
|396
|NZDJPY
|226
|AUDNZD
|-734
|CHFJPY
|2.6K
|GBPCHF
|808
|GBPAUD
|526
|EURNZD
|1K
|GBPNZD
|-1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.67 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +545.82 USD
Massima perdita consecutiva: -526.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|1.25 × 20
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
