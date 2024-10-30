SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Afandi Achmad Dupoin
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 98%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
130 (43.33%)
Loss Trade:
170 (56.67%)
Best Trade:
179.67 USD
Worst Trade:
-119.39 USD
Profitto lordo:
9 822.88 USD (85 816 pips)
Perdita lorda:
-8 067.48 USD (72 162 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (545.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
545.82 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
69.48%
Massimo carico di deposito:
25.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
133 (44.33%)
Short Trade:
167 (55.67%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
5.85 USD
Profitto medio:
75.56 USD
Perdita media:
-47.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-526.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-526.38 USD (9)
Crescita mensile:
30.49%
Previsione annuale:
370.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.56 USD
Massimale:
855.50 USD (14.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.17% (462.28 USD)
Per equità:
15.79% (56.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 31
USDCAD 29
EURUSD 23
GBPJPY 22
AUDUSD 20
GBPCAD 18
USDCHF 16
XAUUSD 15
USDJPY 14
AUDCAD 13
NZDUSD 12
AUDJPY 10
NZDCAD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURAUD 9
EURGBP 8
EURCHF 8
NZDJPY 7
AUDNZD 5
CHFJPY 4
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -502
USDCAD 660
EURUSD -120
GBPJPY 443
AUDUSD -122
GBPCAD -1
USDCHF 300
XAUUSD -193
USDJPY 104
AUDCAD 351
NZDUSD 4
AUDJPY -89
NZDCAD -168
EURJPY -45
EURCAD 147
EURAUD 380
EURGBP 35
EURCHF 167
NZDJPY 83
AUDNZD -174
CHFJPY 246
GBPCHF 164
GBPAUD 3
EURNZD 127
GBPNZD -47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -1.8K
USDCAD 3.6K
EURUSD 1.1K
GBPJPY 7K
AUDUSD -1.3K
GBPCAD 756
USDCHF 2K
XAUUSD -8.9K
USDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
NZDUSD -100
AUDJPY -987
NZDCAD -83
EURJPY -279
EURCAD 1.6K
EURAUD 2.6K
EURGBP 195
EURCHF 396
NZDJPY 226
AUDNZD -734
CHFJPY 2.6K
GBPCHF 808
GBPAUD 526
EURNZD 1K
GBPNZD -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.67 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +545.82 USD
Massima perdita consecutiva: -526.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
2025.04.29 03:02
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Afandi Achmad Dupoin
30USD al mese
98%
0
0
USD
145
USD
47
0%
300
43%
69%
1.21
5.85
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.