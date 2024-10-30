- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
130 (43.33%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (56.67%)
En iyi işlem:
179.67 USD
En kötü işlem:
-119.39 USD
Brüt kâr:
9 822.88 USD (85 816 pips)
Brüt zarar:
-8 067.48 USD (72 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (545.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.82 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
69.48%
Maks. mevduat yükü:
25.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
133 (44.33%)
Satış işlemleri:
167 (55.67%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
5.85 USD
Ortalama kâr:
75.56 USD
Ortalama zarar:
-47.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-526.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-526.38 USD (9)
Aylık büyüme:
61.88%
Yıllık tahmin:
750.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.56 USD
Maksimum:
855.50 USD (14.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.17% (462.28 USD)
Varlığa göre:
15.79% (56.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|29
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|22
|AUDUSD
|20
|GBPCAD
|18
|USDCHF
|16
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|NZDUSD
|12
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|10
|EURJPY
|9
|EURCAD
|9
|EURAUD
|9
|EURGBP
|8
|EURCHF
|8
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|5
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|4
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-502
|USDCAD
|660
|EURUSD
|-120
|GBPJPY
|443
|AUDUSD
|-122
|GBPCAD
|-1
|USDCHF
|300
|XAUUSD
|-193
|USDJPY
|104
|AUDCAD
|351
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|-89
|NZDCAD
|-168
|EURJPY
|-45
|EURCAD
|147
|EURAUD
|380
|EURGBP
|35
|EURCHF
|167
|NZDJPY
|83
|AUDNZD
|-174
|CHFJPY
|246
|GBPCHF
|164
|GBPAUD
|3
|EURNZD
|127
|GBPNZD
|-47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-1.8K
|USDCAD
|3.6K
|EURUSD
|1.1K
|GBPJPY
|7K
|AUDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|756
|USDCHF
|2K
|XAUUSD
|-8.9K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|-987
|NZDCAD
|-83
|EURJPY
|-279
|EURCAD
|1.6K
|EURAUD
|2.6K
|EURGBP
|195
|EURCHF
|396
|NZDJPY
|226
|AUDNZD
|-734
|CHFJPY
|2.6K
|GBPCHF
|808
|GBPAUD
|526
|EURNZD
|1K
|GBPNZD
|-1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.67 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +545.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -526.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.25 × 20
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
47
0%
300
43%
69%
1.21
5.85
USD
USD
37%
1:500