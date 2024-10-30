SinyallerBölümler
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 98%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
130 (43.33%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (56.67%)
En iyi işlem:
179.67 USD
En kötü işlem:
-119.39 USD
Brüt kâr:
9 822.88 USD (85 816 pips)
Brüt zarar:
-8 067.48 USD (72 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (545.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.82 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
69.48%
Maks. mevduat yükü:
25.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
133 (44.33%)
Satış işlemleri:
167 (55.67%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
5.85 USD
Ortalama kâr:
75.56 USD
Ortalama zarar:
-47.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-526.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-526.38 USD (9)
Aylık büyüme:
61.88%
Yıllık tahmin:
750.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.56 USD
Maksimum:
855.50 USD (14.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.17% (462.28 USD)
Varlığa göre:
15.79% (56.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 31
USDCAD 29
EURUSD 23
GBPJPY 22
AUDUSD 20
GBPCAD 18
USDCHF 16
XAUUSD 15
USDJPY 14
AUDCAD 13
NZDUSD 12
AUDJPY 10
NZDCAD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURAUD 9
EURGBP 8
EURCHF 8
NZDJPY 7
AUDNZD 5
CHFJPY 4
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -502
USDCAD 660
EURUSD -120
GBPJPY 443
AUDUSD -122
GBPCAD -1
USDCHF 300
XAUUSD -193
USDJPY 104
AUDCAD 351
NZDUSD 4
AUDJPY -89
NZDCAD -168
EURJPY -45
EURCAD 147
EURAUD 380
EURGBP 35
EURCHF 167
NZDJPY 83
AUDNZD -174
CHFJPY 246
GBPCHF 164
GBPAUD 3
EURNZD 127
GBPNZD -47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1.8K
USDCAD 3.6K
EURUSD 1.1K
GBPJPY 7K
AUDUSD -1.3K
GBPCAD 756
USDCHF 2K
XAUUSD -8.9K
USDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
NZDUSD -100
AUDJPY -987
NZDCAD -83
EURJPY -279
EURCAD 1.6K
EURAUD 2.6K
EURGBP 195
EURCHF 396
NZDJPY 226
AUDNZD -734
CHFJPY 2.6K
GBPCHF 808
GBPAUD 526
EURNZD 1K
GBPNZD -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.67 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +545.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -526.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
İnceleme yok
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
