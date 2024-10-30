SeñalesSecciones
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 195%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
387
Transacciones Rentables:
166 (42.89%)
Transacciones Irrentables:
221 (57.11%)
Mejor transacción:
179.67 USD
Peor transacción:
-119.39 USD
Beneficio Bruto:
10 146.31 USD (109 514 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 319.83 USD (89 954 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (545.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
545.82 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
71.48%
Carga máxima del depósito:
26.81%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
178 (45.99%)
Transacciones Cortas:
209 (54.01%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
4.72 USD
Beneficio medio:
61.12 USD
Pérdidas medias:
-37.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-526.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-526.38 USD (9)
Crecimiento al mes:
-4.79%
Pronóstico anual:
-58.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.56 USD
Máxima:
855.50 USD (14.78%)
Reducción relativa:
De balance:
37.17% (462.28 USD)
De fondos:
15.79% (56.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 37
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 17
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
NZDCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 7
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 1
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 650
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -20
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
NZDCAD -159
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -164
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -47
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 2.9K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -953
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
NZDCAD 234
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -131
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -1.3K
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +179.67 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +545.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -526.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
