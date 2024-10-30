シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Afandi Achmad Dupoin
Achmad Afandi

Afandi Achmad Dupoin

Achmad Afandi
レビュー0件
信頼性
60週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 195%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
387
利益トレード:
166 (42.89%)
損失トレード:
221 (57.11%)
ベストトレード:
179.67 USD
最悪のトレード:
-119.39 USD
総利益:
10 146.31 USD (109 514 pips)
総損失:
-8 319.83 USD (89 954 pips)
最大連続の勝ち:
6 (545.82 USD)
最大連続利益:
545.82 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
71.48%
最大入金額:
26.81%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
178 (45.99%)
短いトレード:
209 (54.01%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
4.72 USD
平均利益:
61.12 USD
平均損失:
-37.65 USD
最大連続の負け:
9 (-526.38 USD)
最大連続損失:
-526.38 USD (9)
月間成長:
-3.39%
年間予想:
-41.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.56 USD
最大の:
855.50 USD (14.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.17% (462.28 USD)
エクイティによる:
15.79% (56.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 37
GBPUSD 35
GBPJPY 29
EURUSD 27
AUDUSD 25
USDCHF 24
AUDCAD 19
GBPCAD 19
NZDUSD 17
XAUUSD 16
EURCAD 16
USDJPY 15
GBPCHF 13
AUDJPY 12
EURCHF 12
EURAUD 12
NZDCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
AUDNZD 7
CHFJPY 5
GBPAUD 4
EURNZD 2
GBPNZD 1
NAS100e 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 650
GBPUSD -490
GBPJPY 450
EURUSD -131
AUDUSD -124
USDCHF 296
AUDCAD 363
GBPCAD -7
NZDUSD -20
XAUUSD -148
EURCAD 183
USDJPY 100
GBPCHF 160
AUDJPY -95
EURCHF 157
EURAUD 380
NZDCAD -159
EURGBP 55
EURJPY -45
NZDJPY 84
AUDNZD -164
CHFJPY 244
GBPAUD -17
EURNZD 151
GBPNZD -47
NAS100e 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 2.9K
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 8.6K
EURUSD 961
AUDUSD -1.4K
USDCHF 2.1K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -31
NZDUSD -953
XAUUSD -4.4K
EURCAD 4.1K
USDJPY 2.6K
GBPCHF 172
AUDJPY -2K
EURCHF 162
EURAUD 2.5K
NZDCAD 234
EURGBP 948
EURJPY -279
NZDJPY 765
AUDNZD -131
CHFJPY 2.2K
GBPAUD -2.5K
EURNZD 3K
GBPNZD -1.3K
NAS100e 50
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +179.67 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +545.82 USD
最大連続損失: -526.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 125
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.52 × 434
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
レビューなし
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください