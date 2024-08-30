SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOJOLEGI 2 from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 155%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
921
Gewinntrades:
761 (82.62%)
Verlusttrades:
160 (17.37%)
Bester Trade:
256.92 USD
Schlechtester Trade:
-168.65 USD
Bruttoprofit:
5 674.65 USD (467 076 pips)
Bruttoverlust:
-2 568.50 USD (254 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (163.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
304.37 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
40.18%
Max deposit load:
3.64%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
10.55
Long-Positionen:
921 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
3.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-222.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.44 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.72%
Jahresprognose:
93.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
294.44 USD (6.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.63% (294.44 USD)
Kapital:
33.53% (759.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 921
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 212K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +256.92 USD
Schlechtester Trade: -169 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +163.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -222.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Keine Bewertungen
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MOJOLEGI 2 from FXGP WMC
50 USD pro Monat
155%
0
0
USD
5.1K
USD
73
100%
921
82%
40%
2.20
3.37
USD
34%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.