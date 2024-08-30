SignauxSections
Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
642
Bénéfice trades:
523 (81.46%)
Perte trades:
119 (18.54%)
Meilleure transaction:
135.54 USD
Pire transaction:
-129.88 USD
Bénéfice brut:
3 440.23 USD (277 685 pips)
Perte brute:
-1 606.08 USD (160 303 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (65.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
196.88 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
41.22%
Charge de dépôt maximale:
3.64%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
13.34
Longs trades:
642 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
6.58 USD
Perte moyenne:
-13.50 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-137.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-137.47 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.26%
Prévision annuelle:
63.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
137.47 USD (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.00% (136.45 USD)
Par fonds propres:
33.53% (759.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 642
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 117K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.54 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +65.21 USD
Perte consécutive maximale: -137.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Aucun avis
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.