Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 155%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
921
Negociações com lucro:
761 (82.62%)
Negociações com perda:
160 (17.37%)
Melhor negociação:
256.92 USD
Pior negociação:
-168.65 USD
Lucro bruto:
5 674.65 USD (467 076 pips)
Perda bruta:
-2 568.50 USD (254 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (163.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
304.37 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
40.18%
Depósito máximo carregado:
3.64%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
10.55
Negociações longas:
921 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
3.37 USD
Lucro médio:
7.46 USD
Perda média:
-16.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-222.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.44 USD (2)
Crescimento mensal:
7.72%
Previsão anual:
93.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
294.44 USD (6.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.63% (294.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (759.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 921
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 212K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +256.92 USD
Pior negociação: -169 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +163.91 USD
Máxima perda consecutiva: -222.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Sem comentários
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
