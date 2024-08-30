СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MOJOLEGI 2 from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 155%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
921
Прибыльных трейдов:
761 (82.62%)
Убыточных трейдов:
160 (17.37%)
Лучший трейд:
256.92 USD
Худший трейд:
-168.65 USD
Общая прибыль:
5 674.65 USD (467 076 pips)
Общий убыток:
-2 568.50 USD (254 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (163.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
40.18%
Макс. загрузка депозита:
3.64%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
10.55
Длинных трейдов:
921 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
3.37 USD
Средняя прибыль:
7.46 USD
Средний убыток:
-16.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-222.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.44 USD (2)
Прирост в месяц:
7.72%
Годовой прогноз:
93.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
294.44 USD (6.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.63% (294.44 USD)
По эквити:
33.53% (759.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 921
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 212K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +256.92 USD
Худший трейд: -169 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +163.91 USD
Макс. убыток в серии: -222.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Нет отзывов
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
