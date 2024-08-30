SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MOJOLEGI 2 from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 92%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
643
Profit Trade:
524 (81.49%)
Loss Trade:
119 (18.51%)
Best Trade:
135.54 USD
Worst Trade:
-129.88 USD
Profitto lordo:
3 445.23 USD (278 185 pips)
Perdita lorda:
-1 606.08 USD (160 303 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (65.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
41.22%
Massimo carico di deposito:
3.64%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
13.38
Long Trade:
643 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
6.57 USD
Perdita media:
-13.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-137.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.47 USD (3)
Crescita mensile:
5.22%
Previsione annuale:
65.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
137.47 USD (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (136.45 USD)
Per equità:
33.53% (759.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 643
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 118K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.54 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +65.21 USD
Massima perdita consecutiva: -137.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Non ci sono recensioni
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
