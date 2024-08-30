SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MOJOLEGI 2 from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

MOJOLEGI 2 from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
643
Kârla kapanan işlemler:
524 (81.49%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (18.51%)
En iyi işlem:
135.54 USD
En kötü işlem:
-129.88 USD
Brüt kâr:
3 445.23 USD (278 185 pips)
Brüt zarar:
-1 606.08 USD (160 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (65.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
41.22%
Maks. mevduat yükü:
3.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
13.38
Alış işlemleri:
643 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
6.57 USD
Ortalama zarar:
-13.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-137.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.47 USD (3)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
65.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
137.47 USD (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (136.45 USD)
Varlığa göre:
33.53% (759.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 643
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 118K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.54 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +65.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





İnceleme yok
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 10:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.17 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.30 19:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.30 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.30 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
