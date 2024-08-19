SignaleKategorien
Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 45%
FxView-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
343
Gewinntrades:
290 (84.54%)
Verlusttrades:
53 (15.45%)
Bester Trade:
9.71 USD
Schlechtester Trade:
-12.51 USD
Bruttoprofit:
305.98 USD (30 718 pips)
Bruttoverlust:
-112.78 USD (9 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (34.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.18 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
18.81%
Max deposit load:
9.27%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
6.61
Long-Positionen:
152 (44.31%)
Short-Positionen:
191 (55.69%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-29.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.24 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Jahresprognose:
32.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.19 USD
Maximaler:
29.24 USD (4.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.07% (29.24 USD)
Kapital:
26.12% (128.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 275
USDCHF 40
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 162
USDCHF 16
AUDUSD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2.3K
AUDUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.71 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxView-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
Keine Bewertungen
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
