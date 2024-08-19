- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
343
Gewinntrades:
290 (84.54%)
Verlusttrades:
53 (15.45%)
Bester Trade:
9.71 USD
Schlechtester Trade:
-12.51 USD
Bruttoprofit:
305.98 USD (30 718 pips)
Bruttoverlust:
-112.78 USD (9 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (34.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.18 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
18.81%
Max deposit load:
9.27%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
6.61
Long-Positionen:
152 (44.31%)
Short-Positionen:
191 (55.69%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-29.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.24 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Jahresprognose:
32.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.19 USD
Maximaler:
29.24 USD (4.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.07% (29.24 USD)
Kapital:
26.12% (128.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|275
|USDCHF
|40
|AUDUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|162
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|17K
|USDCHF
|2.3K
|AUDUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.71 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxView-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
45%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
71
100%
343
84%
19%
2.71
0.56
USD
USD
26%
1:500