シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Great Bliss
Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
レビュー0件
信頼性
71週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 44%
FxView-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
340
利益トレード:
288 (84.70%)
損失トレード:
52 (15.29%)
ベストトレード:
9.71 USD
最悪のトレード:
-12.51 USD
総利益:
300.41 USD (30 343 pips)
総損失:
-111.59 USD (9 420 pips)
最大連続の勝ち:
23 (34.18 USD)
最大連続利益:
34.18 USD (23)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
18.81%
最大入金額:
9.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.46
長いトレード:
149 (43.82%)
短いトレード:
191 (56.18%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
-2.15 USD
最大連続の負け:
4 (-29.24 USD)
最大連続損失:
-29.24 USD (4)
月間成長:
2.16%
年間予想:
26.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.19 USD
最大の:
29.24 USD (4.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.07% (29.24 USD)
エクイティによる:
26.12% (128.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 275
USDCHF 37
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 162
USDCHF 12
AUDUSD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.71 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34.18 USD
最大連続損失: -29.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxView-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
レビューなし
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Great Bliss
30 USD/月
44%
0
0
USD
494
USD
71
100%
340
84%
19%
2.69
0.56
USD
26%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください