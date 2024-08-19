A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxView-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live 2.00 × 34 LandPrime-Live1 3.33 × 6 XMGlobal-Real 36 5.00 × 1 FXGiantsBM-Real6 8.00 × 4 XMGlobal-Real 41 10.00 × 1 InstaForex-Europe.com 11.24 × 17 XMGlobal-Real 29 12.00 × 2