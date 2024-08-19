SinaisSeções
Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 44%
FxView-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
340
Negociações com lucro:
288 (84.70%)
Negociações com perda:
52 (15.29%)
Melhor negociação:
9.71 USD
Pior negociação:
-12.51 USD
Lucro bruto:
300.41 USD (30 343 pips)
Perda bruta:
-111.59 USD (9 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (34.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.18 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
18.81%
Depósito máximo carregado:
9.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.46
Negociações longas:
149 (43.82%)
Negociações curtas:
191 (56.18%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
-2.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.24 USD (4)
Crescimento mensal:
2.16%
Previsão anual:
26.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.19 USD
Máximo:
29.24 USD (4.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.07% (29.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.12% (128.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 275
USDCHF 37
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 162
USDCHF 12
AUDUSD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.71 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +34.18 USD
Máxima perda consecutiva: -29.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxView-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
Sem comentários
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
