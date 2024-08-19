- Crescimento
Negociações:
340
Negociações com lucro:
288 (84.70%)
Negociações com perda:
52 (15.29%)
Melhor negociação:
9.71 USD
Pior negociação:
-12.51 USD
Lucro bruto:
300.41 USD (30 343 pips)
Perda bruta:
-111.59 USD (9 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (34.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.18 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
18.81%
Depósito máximo carregado:
9.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.46
Negociações longas:
149 (43.82%)
Negociações curtas:
191 (56.18%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
-2.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.24 USD (4)
Crescimento mensal:
2.16%
Previsão anual:
26.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.19 USD
Máximo:
29.24 USD (4.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.07% (29.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.12% (128.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|275
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|162
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|17K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxView-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
Sem comentários
