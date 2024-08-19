- Incremento
Total de Trades:
340
Transacciones Rentables:
288 (84.70%)
Transacciones Irrentables:
52 (15.29%)
Mejor transacción:
9.71 USD
Peor transacción:
-12.51 USD
Beneficio Bruto:
300.41 USD (30 343 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.59 USD (9 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (34.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.18 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
18.81%
Carga máxima del depósito:
9.27%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.46
Transacciones Largas:
149 (43.82%)
Transacciones Cortas:
191 (56.18%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
1.04 USD
Pérdidas medias:
-2.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.16%
Pronóstico anual:
26.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.19 USD
Máxima:
29.24 USD (4.32%)
Reducción relativa:
De balance:
5.07% (29.24 USD)
De fondos:
26.12% (128.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|275
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|162
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|17K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +9.71 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +34.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxView-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
