Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 44%
FxView-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
340
Transacciones Rentables:
288 (84.70%)
Transacciones Irrentables:
52 (15.29%)
Mejor transacción:
9.71 USD
Peor transacción:
-12.51 USD
Beneficio Bruto:
300.41 USD (30 343 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.59 USD (9 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (34.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.18 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
18.81%
Carga máxima del depósito:
9.27%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.46
Transacciones Largas:
149 (43.82%)
Transacciones Cortas:
191 (56.18%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
1.04 USD
Pérdidas medias:
-2.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.16%
Pronóstico anual:
26.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.19 USD
Máxima:
29.24 USD (4.32%)
Reducción relativa:
De balance:
5.07% (29.24 USD)
De fondos:
26.12% (128.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 275
USDCHF 37
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 162
USDCHF 12
AUDUSD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.71 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +34.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxView-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
No hay comentarios
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Great Bliss
30 USD al mes
44%
0
0
USD
494
USD
71
100%
340
84%
19%
2.69
0.56
USD
26%
1:500
