信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Great Bliss
Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0条评论
可靠性
70
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 44%
FxView-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
335
盈利交易:
285 (85.07%)
亏损交易:
50 (14.93%)
最好交易:
9.71 USD
最差交易:
-12.51 USD
毛利:
293.33 USD (29 569 pips)
毛利亏损:
-104.83 USD (8 801 pips)
最大连续赢利:
23 (34.18 USD)
最大连续盈利:
34.18 USD (23)
夏普比率:
0.31
交易活动:
18.81%
最大入金加载:
9.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
16 小时
采收率:
6.45
长期交易:
149 (44.48%)
短期交易:
186 (55.52%)
利润因子:
2.80
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-2.10 USD
最大连续失误:
4 (-29.24 USD)
最大连续亏损:
-29.24 USD (4)
每月增长:
2.23%
年度预测:
28.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.19 USD
最大值:
29.24 USD (4.32%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (29.24 USD)
净值:
26.12% (128.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 270
USDCHF 37
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 162
USDCHF 12
AUDUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.71 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34.18 USD
最大连续亏损: -29.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxView-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
没有评论
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Great Bliss
每月30 USD
44%
0
0
USD
493
USD
70
100%
335
85%
19%
2.79
0.56
USD
26%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载