交易:
335
盈利交易:
285 (85.07%)
亏损交易:
50 (14.93%)
最好交易:
9.71 USD
最差交易:
-12.51 USD
毛利:
293.33 USD (29 569 pips)
毛利亏损:
-104.83 USD (8 801 pips)
最大连续赢利:
23 (34.18 USD)
最大连续盈利:
34.18 USD (23)
夏普比率:
0.31
交易活动:
18.81%
最大入金加载:
9.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
16 小时
采收率:
6.45
长期交易:
149 (44.48%)
短期交易:
186 (55.52%)
利润因子:
2.80
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-2.10 USD
最大连续失误:
4 (-29.24 USD)
最大连续亏损:
-29.24 USD (4)
每月增长:
2.23%
年度预测:
28.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.19 USD
最大值:
29.24 USD (4.32%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (29.24 USD)
净值:
26.12% (128.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|270
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|162
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|17K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +9.71 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34.18 USD
最大连续亏损: -29.24 USD
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
没有评论
