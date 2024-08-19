- Прирост
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
285 (85.07%)
Убыточных трейдов:
50 (14.93%)
Лучший трейд:
9.71 USD
Худший трейд:
-12.51 USD
Общая прибыль:
293.33 USD (29 569 pips)
Общий убыток:
-104.83 USD (8 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (34.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.18 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
17.81%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.45
Длинных трейдов:
149 (44.48%)
Коротких трейдов:
186 (55.52%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.24 USD (4)
Прирост в месяц:
2.23%
Годовой прогноз:
28.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
29.24 USD (4.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (29.24 USD)
По эквити:
26.12% (128.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|270
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|162
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxView-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
