Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 44%
FxView-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
285 (85.07%)
Убыточных трейдов:
50 (14.93%)
Лучший трейд:
9.71 USD
Худший трейд:
-12.51 USD
Общая прибыль:
293.33 USD (29 569 pips)
Общий убыток:
-104.83 USD (8 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (34.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.18 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
17.81%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.45
Длинных трейдов:
149 (44.48%)
Коротких трейдов:
186 (55.52%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.24 USD (4)
Прирост в месяц:
2.23%
Годовой прогноз:
28.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
29.24 USD (4.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (29.24 USD)
По эквити:
26.12% (128.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 270
USDCHF 37
AUDUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 162
USDCHF 12
AUDUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 17K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.71 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34.18 USD
Макс. убыток в серии: -29.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxView-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
