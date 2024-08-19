SegnaliSezioni
Limadijaya Suhendra

Great Bliss

Limadijaya Suhendra
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 32%
FxView-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
192 (85.71%)
Loss Trade:
32 (14.29%)
Best Trade:
6.91 USD
Worst Trade:
-7.47 USD
Profitto lordo:
188.70 USD (19 423 pips)
Perdita lorda:
-50.32 USD (4 846 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (34.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.18 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
7.76%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.21
Long Trade:
101 (45.09%)
Short Trade:
123 (54.91%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.86 USD (4)
Crescita mensile:
1.85%
Previsione annuale:
22.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.19 USD
Massimale:
16.86 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.37% (16.86 USD)
Per equità:
18.41% (91.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 222
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 137
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 14K
AUDUSD 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.91 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.18 USD
Massima perdita consecutiva: -16.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxView-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
InstaForex-Europe.com
11.25 × 16
Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 12:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 14:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Great Bliss
30USD al mese
32%
0
0
USD
538
USD
58
100%
224
85%
8%
3.74
0.62
USD
18%
1:500
