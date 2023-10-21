SignaleKategorien
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0 Bewertungen
147 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -17%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
540
Gewinntrades:
245 (45.37%)
Verlusttrades:
295 (54.63%)
Bester Trade:
31.21 USD
Schlechtester Trade:
-31.42 USD
Bruttoprofit:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Bruttoverlust:
-2 607.82 USD (148 834 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (38.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.46 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
59.41%
Max deposit load:
2.64%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
288 (53.33%)
Short-Positionen:
252 (46.67%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-14.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-108.47 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-10.73%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
356.72 USD
Maximaler:
403.32 USD (19.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.39% (403.32 USD)
Kapital:
2.21% (43.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 540
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -347
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.21 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AskapFutures-Demo
0.00 × 3
Tusar-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
SMFX-US03-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
IronFX-Real14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
MIGCapital-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
noch 243 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ren777
35 USD pro Monat
-17%
0
0
USD
1.7K
USD
147
0%
540
45%
59%
0.86
-0.64
USD
19%
1:200
