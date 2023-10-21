SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Ren777
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0 comentários
146 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2023 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
539
Negociações com lucro:
245 (45.45%)
Negociações com perda:
294 (54.55%)
Melhor negociação:
31.21 USD
Pior negociação:
-31.42 USD
Lucro bruto:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Perda bruta:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (38.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.46 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
59.41%
Depósito máximo carregado:
2.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
287 (53.25%)
Negociações curtas:
252 (46.75%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.61 USD
Lucro médio:
9.23 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-14.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.47 USD (6)
Crescimento mensal:
-9.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
356.72 USD
Máximo:
403.32 USD (19.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.39% (403.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.21% (43.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 539
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.21 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +38.30 USD
Máxima perda consecutiva: -14.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AskapFutures-Demo
0.00 × 3
Tusar-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
SMFX-US03-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
IronFX-Real14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
MIGCapital-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
243 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ren777
35 USD por mês
-16%
0
0
USD
1.7K
USD
146
0%
539
45%
59%
0.87
-0.61
USD
19%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.