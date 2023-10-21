- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
539
Negociações com lucro:
245 (45.45%)
Negociações com perda:
294 (54.55%)
Melhor negociação:
31.21 USD
Pior negociação:
-31.42 USD
Lucro bruto:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Perda bruta:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (38.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.46 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
59.41%
Depósito máximo carregado:
2.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
287 (53.25%)
Negociações curtas:
252 (46.75%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.61 USD
Lucro médio:
9.23 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-14.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.47 USD (6)
Crescimento mensal:
-9.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
356.72 USD
Máximo:
403.32 USD (19.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.39% (403.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.21% (43.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|539
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.21 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +38.30 USD
Máxima perda consecutiva: -14.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-16%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
146
0%
539
45%
59%
0.87
-0.61
USD
USD
19%
1:200