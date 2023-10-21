- 자본
- 축소
트레이드:
544
이익 거래:
248 (45.58%)
손실 거래:
296 (54.41%)
최고의 거래:
31.21 USD
최악의 거래:
-31.42 USD
총 수익:
2 313.92 USD (146 680 pips)
총 손실:
-2 626.12 USD (149 434 pips)
연속 최대 이익:
7 (38.30 USD)
연속 최대 이익:
108.46 USD (6)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
59.41%
최대 입금량:
2.64%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.76
롱(주식매수):
290 (53.31%)
숏(주식차입매도):
254 (46.69%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.57 USD
평균 이익:
9.33 USD
평균 손실:
-8.87 USD
연속 최대 손실:
13 (-14.18 USD)
연속 최대 손실:
-108.47 USD (6)
월별 성장률:
-5.81%
연간 예측:
-70.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.06 USD
최대한의:
411.66 USD (20.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.79% (411.66 USD)
자본금별:
2.21% (43.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|544
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-312
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.21 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +38.30 USD
연속 최대 손실: -14.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
리뷰 없음
