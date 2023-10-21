- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
539
盈利交易:
245 (45.45%)
亏损交易:
294 (54.55%)
最好交易:
31.21 USD
最差交易:
-31.42 USD
毛利:
2 261.06 USD (144 881 pips)
毛利亏损:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
最大连续赢利:
7 (38.30 USD)
最大连续盈利:
108.46 USD (6)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
59.41%
最大入金加载:
2.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.81
长期交易:
287 (53.25%)
短期交易:
252 (46.75%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
9.23 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
13 (-14.18 USD)
最大连续亏损:
-108.47 USD (6)
每月增长:
-9.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
356.72 USD
最大值:
403.32 USD (19.71%)
相对跌幅:
结余:
19.39% (403.32 USD)
净值:
2.21% (43.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|539
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.21 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +38.30 USD
最大连续亏损: -14.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
