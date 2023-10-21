信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ren777
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0条评论
146
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2023 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
539
盈利交易:
245 (45.45%)
亏损交易:
294 (54.55%)
最好交易:
31.21 USD
最差交易:
-31.42 USD
毛利:
2 261.06 USD (144 881 pips)
毛利亏损:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
最大连续赢利:
7 (38.30 USD)
最大连续盈利:
108.46 USD (6)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
59.41%
最大入金加载:
2.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.81
长期交易:
287 (53.25%)
短期交易:
252 (46.75%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
9.23 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
13 (-14.18 USD)
最大连续亏损:
-108.47 USD (6)
每月增长:
-9.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
356.72 USD
最大值:
403.32 USD (19.71%)
相对跌幅:
结余:
19.39% (403.32 USD)
净值:
2.21% (43.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 539
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.21 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +38.30 USD
最大连续亏损: -14.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
复制

