- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
483
Profit Trade:
221 (45.75%)
Loss Trade:
262 (54.24%)
Best Trade:
31.21 USD
Worst Trade:
-31.42 USD
Profitto lordo:
1 839.03 USD (130 040 pips)
Perdita lorda:
-1 994.54 USD (129 005 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (38.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
58.41%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
264 (54.66%)
Short Trade:
219 (45.34%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
8.32 USD
Perdita media:
-7.61 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-14.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.25 USD (4)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
256.26 USD
Massimale:
302.86 USD (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (302.25 USD)
Per equità:
1.69% (31.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-156
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.21 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.30 USD
Massima perdita consecutiva: -14.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
