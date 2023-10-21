SegnaliSezioni
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0 recensioni
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2023 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
483
Profit Trade:
221 (45.75%)
Loss Trade:
262 (54.24%)
Best Trade:
31.21 USD
Worst Trade:
-31.42 USD
Profitto lordo:
1 839.03 USD (130 040 pips)
Perdita lorda:
-1 994.54 USD (129 005 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (38.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
58.41%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
264 (54.66%)
Short Trade:
219 (45.34%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
8.32 USD
Perdita media:
-7.61 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-14.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.25 USD (4)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
256.26 USD
Massimale:
302.86 USD (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (302.25 USD)
Per equità:
1.69% (31.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -156
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.21 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.30 USD
Massima perdita consecutiva: -14.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AskapFutures-Demo
0.00 × 3
Tusar-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
SMFX-US03-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
IronFX-Real14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
MIGCapital-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
243 più
Non ci sono recensioni
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
