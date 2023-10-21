- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
539
Transacciones Rentables:
245 (45.45%)
Transacciones Irrentables:
294 (54.55%)
Mejor transacción:
31.21 USD
Peor transacción:
-31.42 USD
Beneficio Bruto:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (38.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.46 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
59.41%
Carga máxima del depósito:
2.64%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
287 (53.25%)
Transacciones Cortas:
252 (46.75%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.61 USD
Beneficio medio:
9.23 USD
Pérdidas medias:
-8.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-14.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.47 USD (6)
Crecimiento al mes:
-9.73%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
356.72 USD
Máxima:
403.32 USD (19.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.39% (403.32 USD)
De fondos:
2.21% (43.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|539
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.21 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +38.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
