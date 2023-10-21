SeñalesSecciones
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0 comentarios
146 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
539
Transacciones Rentables:
245 (45.45%)
Transacciones Irrentables:
294 (54.55%)
Mejor transacción:
31.21 USD
Peor transacción:
-31.42 USD
Beneficio Bruto:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (38.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.46 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
59.41%
Carga máxima del depósito:
2.64%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
287 (53.25%)
Transacciones Cortas:
252 (46.75%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.61 USD
Beneficio medio:
9.23 USD
Pérdidas medias:
-8.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-14.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.47 USD (6)
Crecimiento al mes:
-9.73%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
356.72 USD
Máxima:
403.32 USD (19.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.39% (403.32 USD)
De fondos:
2.21% (43.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 539
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.21 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +38.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AskapFutures-Demo
0.00 × 3
Tusar-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
SMFX-US03-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
IronFX-Real14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
MIGCapital-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
otros 243...
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ren777
-16%
0
0
USD
1.7K
USD
146
0%
539
45%
59%
0.87
-0.61
USD
19%
1:200
