İşlemler:
483
Kârla kapanan işlemler:
221 (45.75%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (54.24%)
En iyi işlem:
31.21 USD
En kötü işlem:
-31.42 USD
Brüt kâr:
1 839.03 USD (130 040 pips)
Brüt zarar:
-1 994.54 USD (129 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (38.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.46 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
58.41%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
264 (54.66%)
Satış işlemleri:
219 (45.34%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
8.32 USD
Ortalama zarar:
-7.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-14.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.25 USD (4)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
7.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.26 USD
Maksimum:
302.86 USD (14.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.56% (302.25 USD)
Varlığa göre:
1.69% (31.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-156
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.21 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-8%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
134
0%
483
45%
58%
0.92
-0.32
USD
USD
15%
1:200