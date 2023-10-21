Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-ECN 0.00 × 1 PrimeXM-LiveUK 0.00 × 3 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 MIGBank-Demo 0.00 × 4 GrandCapital-Server 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 AskapFutures-Demo 0.00 × 3 Tusar-Main 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 SMFX-US03-Demo 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 2 Panteon-Server 0.00 × 3 ICMarkets-Live02 0.00 × 4 Finotec-Live Server 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 IronFX-Real14 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 MIGCapital-Demo 0.00 × 2 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 243 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya