SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ren777
Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
0 inceleme
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
483
Kârla kapanan işlemler:
221 (45.75%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (54.24%)
En iyi işlem:
31.21 USD
En kötü işlem:
-31.42 USD
Brüt kâr:
1 839.03 USD (130 040 pips)
Brüt zarar:
-1 994.54 USD (129 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (38.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.46 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
58.41%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
264 (54.66%)
Satış işlemleri:
219 (45.34%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
8.32 USD
Ortalama zarar:
-7.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-14.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.25 USD (4)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
7.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.26 USD
Maksimum:
302.86 USD (14.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.56% (302.25 USD)
Varlığa göre:
1.69% (31.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -156
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.21 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AskapFutures-Demo
0.00 × 3
Tusar-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
SMFX-US03-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
IronFX-Real14
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
MIGCapital-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
243 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ren777
Ayda 35 USD
-8%
0
0
USD
1.9K
USD
134
0%
483
45%
58%
0.92
-0.32
USD
15%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.