Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo

Ren777

Rendi Soeharyono Honggo Kuswoyo
レビュー0件
146週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
539
利益トレード:
245 (45.45%)
損失トレード:
294 (54.55%)
ベストトレード:
31.21 USD
最悪のトレード:
-31.42 USD
総利益:
2 261.06 USD (144 881 pips)
総損失:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
最大連続の勝ち:
7 (38.30 USD)
最大連続利益:
108.46 USD (6)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
59.41%
最大入金額:
2.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
287 (53.25%)
短いトレード:
252 (46.75%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
9.23 USD
平均損失:
-8.81 USD
最大連続の負け:
13 (-14.18 USD)
最大連続損失:
-108.47 USD (6)
月間成長:
-9.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
356.72 USD
最大の:
403.32 USD (19.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.39% (403.32 USD)
エクイティによる:
2.21% (43.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 539
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +31.21 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +38.30 USD
最大連続損失: -14.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.02.20 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 717 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 700 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 686 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 04:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 674 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 637 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 08:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 617 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.13 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.13 11:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.07 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.06 22:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください