- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
539
利益トレード:
245 (45.45%)
損失トレード:
294 (54.55%)
ベストトレード:
31.21 USD
最悪のトレード:
-31.42 USD
総利益:
2 261.06 USD (144 881 pips)
総損失:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
最大連続の勝ち:
7 (38.30 USD)
最大連続利益:
108.46 USD (6)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
59.41%
最大入金額:
2.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
287 (53.25%)
短いトレード:
252 (46.75%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
9.23 USD
平均損失:
-8.81 USD
最大連続の負け:
13 (-14.18 USD)
最大連続損失:
-108.47 USD (6)
月間成長:
-9.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
356.72 USD
最大の:
403.32 USD (19.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.39% (403.32 USD)
エクイティによる:
2.21% (43.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|539
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.21 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +38.30 USD
最大連続損失: -14.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
243 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
-16%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
146
0%
539
45%
59%
0.87
-0.61
USD
USD
19%
1:200