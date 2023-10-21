- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
539
Прибыльных трейдов:
245 (45.45%)
Убыточных трейдов:
294 (54.55%)
Лучший трейд:
31.21 USD
Худший трейд:
-31.42 USD
Общая прибыль:
2 261.06 USD (144 881 pips)
Общий убыток:
-2 588.86 USD (148 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (38.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.46 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
59.41%
Макс. загрузка депозита:
2.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
287 (53.25%)
Коротких трейдов:
252 (46.75%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
9.23 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-14.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.47 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.68%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
356.72 USD
Максимальная:
403.32 USD (19.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.39% (403.32 USD)
По эквити:
2.21% (43.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|539
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.21 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +38.30 USD
Макс. убыток в серии: -14.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AskapFutures-Demo
|0.00 × 3
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
IronFX-Real14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
