Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 8 Earnex-Trade 0.00 × 12 Tickmill-Live 0.00 × 7 GoMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.10 × 62 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.38 × 2079 Pepperstone-MT5-Live01 0.44 × 271 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTimeFXTM-MT5 0.94 × 69 ICMarketsSC-MT5 0.96 × 24 ForexTime-MT5 1.25 × 26292 Swissquote-Server 1.70 × 31725 FxPro-ECN 3.75 × 52 Alpari-MT5 4.00 × 2