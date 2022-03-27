- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 184
盈利交易:
2 176 (68.34%)
亏损交易:
1 008 (31.66%)
最好交易:
98.87 USD
最差交易:
-62.62 USD
毛利:
6 445.20 USD (850 363 pips)
毛利亏损:
-6 291.02 USD (660 419 pips)
最大连续赢利:
28 (14.51 USD)
最大连续盈利:
200.69 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
90.20%
最大入金加载:
34.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.36
长期交易:
1 716 (53.89%)
短期交易:
1 468 (46.11%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-6.24 USD
最大连续失误:
12 (-97.81 USD)
最大连续亏损:
-230.88 USD (9)
每月增长:
-0.46%
年度预测:
-5.59%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
396.85 USD
最大值:
426.64 USD (40.05%)
相对跌幅:
结余:
40.02% (426.64 USD)
净值:
36.00% (353.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2434
|GBPUSD
|102
|USDJPY
|84
|EURCHF
|65
|EURGBP
|61
|EURJPY
|49
|AUDUSD
|45
|EURCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDUSD
|36
|AUDCAD
|31
|EURAUD
|23
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|GBPCHF
|19
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|12
|GBPNZD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|10
|CADJPY
|8
|EURNZD
|7
|CADCHF
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-204
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|-284
|EURCHF
|-86
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|AUDUSD
|175
|EURCAD
|28
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|-29
|AUDCAD
|14
|EURAUD
|-2
|USDCAD
|15
|GBPCAD
|10
|GBPCHF
|66
|CHFJPY
|50
|GBPAUD
|27
|GBPJPY
|72
|AUDJPY
|50
|GBPNZD
|21
|AUDCHF
|15
|AUDNZD
|-10
|CADJPY
|67
|EURNZD
|-10
|CADCHF
|-7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-12K
|GBPUSD
|4.8K
|USDJPY
|-34K
|EURCHF
|-7.9K
|EURGBP
|7.3K
|EURJPY
|14K
|AUDUSD
|18K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|3.1K
|NZDUSD
|-2.6K
|AUDCAD
|2.2K
|EURAUD
|-138
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPCHF
|5.1K
|CHFJPY
|7.7K
|GBPAUD
|4.1K
|GBPJPY
|11K
|AUDJPY
|7K
|GBPNZD
|3.6K
|AUDCHF
|1.4K
|AUDNZD
|-1.5K
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-1.7K
|CADCHF
|-534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
Earnex-Trade
|0.00 × 12
Tickmill-Live
|0.00 × 7
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
|0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
ForexTime-MT5
|1.25 × 26292
Swissquote-Server
|1.70 × 31725
FxPro-ECN
|3.75 × 52
Alpari-MT5
|4.00 × 2
投资标的
选取标准: 交易量大，流动性好
策略描述
量化交易: EA交易无人工干预
仓位描述: 固定仓位，无马丁，严格止损止盈
交易频率: 中长线交易，建仓频率低，持仓时间数天到数月
策略目标: 控制风险, 控制仓位, 不看重单笔盈亏, 追求长期稳定收益, 策略绩效考核周期单位为年
