Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0条评论
可靠性
202
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 184
盈利交易:
2 176 (68.34%)
亏损交易:
1 008 (31.66%)
最好交易:
98.87 USD
最差交易:
-62.62 USD
毛利:
6 445.20 USD (850 363 pips)
毛利亏损:
-6 291.02 USD (660 419 pips)
最大连续赢利:
28 (14.51 USD)
最大连续盈利:
200.69 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
90.20%
最大入金加载:
34.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.36
长期交易:
1 716 (53.89%)
短期交易:
1 468 (46.11%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-6.24 USD
最大连续失误:
12 (-97.81 USD)
最大连续亏损:
-230.88 USD (9)
每月增长:
-0.46%
年度预测:
-5.59%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
396.85 USD
最大值:
426.64 USD (40.05%)
相对跌幅:
结余:
40.02% (426.64 USD)
净值:
36.00% (353.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2434
GBPUSD 102
USDJPY 84
EURCHF 65
EURGBP 61
EURJPY 49
AUDUSD 45
EURCAD 45
USDCHF 43
NZDUSD 36
AUDCAD 31
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -204
GBPUSD 16
USDJPY -284
EURCHF -86
EURGBP 81
EURJPY 77
AUDUSD 175
EURCAD 28
USDCHF 12
NZDUSD -29
AUDCAD 14
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCAD 10
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -12K
GBPUSD 4.8K
USDJPY -34K
EURCHF -7.9K
EURGBP 7.3K
EURJPY 14K
AUDUSD 18K
EURCAD 3.8K
USDCHF 3.1K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.2K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.6K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.87 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +14.51 USD
最大连续亏损: -97.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
投资标的

选取标准: 交易量大，流动性好

策略描述

量化交易: EA交易无人工干预

仓位描述: 固定仓位，无马丁，严格止损止盈

交易频率: 中长线交易，建仓频率低，持仓时间数天到数月

策略目标: 控制风险, 控制仓位, 不看重单笔盈亏, 追求长期稳定收益, 策略绩效考核周期单位为年

没有评论
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1263 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 07:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1158 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Quantitative test account
每月30 USD
14%
0
0
USD
1.2K
USD
202
93%
3 184
68%
90%
1.02
0.05
USD
40%
1:100
