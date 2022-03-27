СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Quantitative test account
Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0 отзывов
Надежность
202 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 184
Прибыльных трейдов:
2 176 (68.34%)
Убыточных трейдов:
1 008 (31.66%)
Лучший трейд:
98.87 USD
Худший трейд:
-62.62 USD
Общая прибыль:
6 445.20 USD (850 363 pips)
Общий убыток:
-6 291.02 USD (660 419 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (14.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
90.20%
Макс. загрузка депозита:
34.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
1 716 (53.89%)
Коротких трейдов:
1 468 (46.11%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
2.96 USD
Средний убыток:
-6.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-97.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.88 USD (9)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.09%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
396.85 USD
Максимальная:
426.64 USD (40.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.02% (426.64 USD)
По эквити:
36.00% (353.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2434
GBPUSD 102
USDJPY 84
EURCHF 65
EURGBP 61
EURJPY 49
AUDUSD 45
EURCAD 45
USDCHF 43
NZDUSD 36
AUDCAD 31
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -204
GBPUSD 16
USDJPY -284
EURCHF -86
EURGBP 81
EURJPY 77
AUDUSD 175
EURCAD 28
USDCHF 12
NZDUSD -29
AUDCAD 14
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCAD 10
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -12K
GBPUSD 4.8K
USDJPY -34K
EURCHF -7.9K
EURGBP 7.3K
EURJPY 14K
AUDUSD 18K
EURCAD 3.8K
USDCHF 3.1K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.2K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.6K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.87 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +14.51 USD
Макс. убыток в серии: -97.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

Нет отзывов
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1263 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 07:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1158 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantitative test account
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
1.2K
USD
202
93%
3 184
68%
90%
1.02
0.05
USD
40%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.