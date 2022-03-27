SinyallerBölümler
Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0 inceleme
Güvenilirlik
190 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 111
Kârla kapanan işlemler:
2 130 (68.46%)
Zararla kapanan işlemler:
981 (31.53%)
En iyi işlem:
98.87 USD
En kötü işlem:
-62.62 USD
Brüt kâr:
6 218.25 USD (824 886 pips)
Brüt zarar:
-6 065.99 USD (634 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (14.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
200.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
89.20%
Maks. mevduat yükü:
34.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
1 677 (53.91%)
Satış işlemleri:
1 434 (46.09%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-97.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.88 USD (9)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
39.03%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
396.85 USD
Maksimum:
426.64 USD (40.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.02% (426.64 USD)
Varlığa göre:
36.00% (353.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2425
GBPUSD 96
USDJPY 84
EURGBP 52
AUDUSD 45
EURCHF 45
USDCHF 43
EURJPY 38
EURCAD 37
NZDUSD 36
AUDCAD 25
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPCAD 16
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -181
GBPUSD -16
USDJPY -284
EURGBP 65
AUDUSD 175
EURCHF -82
USDCHF 12
EURJPY 93
EURCAD 18
NZDUSD -29
AUDCAD 19
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPCAD 17
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -9.7K
GBPUSD 1.5K
USDJPY -34K
EURGBP 6.3K
AUDUSD 18K
EURCHF -7.6K
USDCHF 3.1K
EURJPY 15K
EURCAD 2.3K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPCAD 2.8K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.87 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +14.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Quantitative test account
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
1.2K
USD
190
93%
3 111
68%
89%
1.02
0.05
USD
40%
1:100
