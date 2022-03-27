- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2425
|GBPUSD
|96
|USDJPY
|84
|EURGBP
|52
|AUDUSD
|45
|EURCHF
|45
|USDCHF
|43
|EURJPY
|38
|EURCAD
|37
|NZDUSD
|36
|AUDCAD
|25
|EURAUD
|23
|USDCAD
|20
|GBPCHF
|19
|CHFJPY
|18
|GBPCAD
|16
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|12
|GBPNZD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|10
|CADJPY
|8
|EURNZD
|7
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-181
|GBPUSD
|-16
|USDJPY
|-284
|EURGBP
|65
|AUDUSD
|175
|EURCHF
|-82
|USDCHF
|12
|EURJPY
|93
|EURCAD
|18
|NZDUSD
|-29
|AUDCAD
|19
|EURAUD
|-2
|USDCAD
|15
|GBPCHF
|66
|CHFJPY
|50
|GBPCAD
|17
|GBPAUD
|27
|GBPJPY
|72
|AUDJPY
|50
|GBPNZD
|21
|AUDCHF
|15
|AUDNZD
|-10
|CADJPY
|67
|EURNZD
|-10
|CADCHF
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-9.7K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|-34K
|EURGBP
|6.3K
|AUDUSD
|18K
|EURCHF
|-7.6K
|USDCHF
|3.1K
|EURJPY
|15K
|EURCAD
|2.3K
|NZDUSD
|-2.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|-138
|USDCAD
|2.1K
|GBPCHF
|5.1K
|CHFJPY
|7.7K
|GBPCAD
|2.8K
|GBPAUD
|4.1K
|GBPJPY
|11K
|AUDJPY
|7K
|GBPNZD
|3.6K
|AUDCHF
|1.4K
|AUDNZD
|-1.5K
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-1.7K
|CADCHF
|-534
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 62
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.38 × 2079
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 271
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.94 × 69
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
ForexTime-MT5
|1.25 × 26292
|
Swissquote-Server
|1.70 × 31725
|
FxPro-ECN
|3.75 × 52
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Investment target
Selection criteria: large trading volume, good liquidity
Description of the investment strategy
Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention
Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit
Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months
Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years
USD
USD
USD