Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
レビュー0件
信頼性
202週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 184
利益トレード:
2 176 (68.34%)
損失トレード:
1 008 (31.66%)
ベストトレード:
98.87 USD
最悪のトレード:
-62.62 USD
総利益:
6 445.20 USD (850 363 pips)
総損失:
-6 291.02 USD (660 419 pips)
最大連続の勝ち:
28 (14.51 USD)
最大連続利益:
200.69 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
90.20%
最大入金額:
34.77%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
1 716 (53.89%)
短いトレード:
1 468 (46.11%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
2.96 USD
平均損失:
-6.24 USD
最大連続の負け:
12 (-97.81 USD)
最大連続損失:
-230.88 USD (9)
月間成長:
-0.86%
年間予想:
-10.48%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
396.85 USD
最大の:
426.64 USD (40.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.02% (426.64 USD)
エクイティによる:
36.00% (353.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 2434
GBPUSD 102
USDJPY 84
EURCHF 65
EURGBP 61
EURJPY 49
AUDUSD 45
EURCAD 45
USDCHF 43
NZDUSD 36
AUDCAD 31
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -204
GBPUSD 16
USDJPY -284
EURCHF -86
EURGBP 81
EURJPY 77
AUDUSD 175
EURCAD 28
USDCHF 12
NZDUSD -29
AUDCAD 14
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCAD 10
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -12K
GBPUSD 4.8K
USDJPY -34K
EURCHF -7.9K
EURGBP 7.3K
EURJPY 14K
AUDUSD 18K
EURCAD 3.8K
USDCHF 3.1K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.2K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.6K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.87 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +14.51 USD
最大連続損失: -97.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

