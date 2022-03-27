SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Quantitative test account
Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0 comentários
Confiabilidade
202 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 184
Negociações com lucro:
2 176 (68.34%)
Negociações com perda:
1 008 (31.66%)
Melhor negociação:
98.87 USD
Pior negociação:
-62.62 USD
Lucro bruto:
6 445.20 USD (850 363 pips)
Perda bruta:
-6 291.02 USD (660 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (14.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.69 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
90.20%
Depósito máximo carregado:
34.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
1 716 (53.89%)
Negociações curtas:
1 468 (46.11%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
2.96 USD
Perda média:
-6.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-97.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.88 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.86%
Previsão anual:
-10.48%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
396.85 USD
Máximo:
426.64 USD (40.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.02% (426.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.00% (353.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 2434
GBPUSD 102
USDJPY 84
EURCHF 65
EURGBP 61
EURJPY 49
AUDUSD 45
EURCAD 45
USDCHF 43
NZDUSD 36
AUDCAD 31
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -204
GBPUSD 16
USDJPY -284
EURCHF -86
EURGBP 81
EURJPY 77
AUDUSD 175
EURCAD 28
USDCHF 12
NZDUSD -29
AUDCAD 14
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCAD 10
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -12K
GBPUSD 4.8K
USDJPY -34K
EURCHF -7.9K
EURGBP 7.3K
EURJPY 14K
AUDUSD 18K
EURCAD 3.8K
USDCHF 3.1K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.2K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.6K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +98.87 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +14.51 USD
Máxima perda consecutiva: -97.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

Sem comentários
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1263 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 07:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1158 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Quantitative test account
30 USD por mês
14%
0
0
USD
1.2K
USD
202
93%
3 184
68%
90%
1.02
0.05
USD
40%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.