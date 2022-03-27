SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Quantitative test account
Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0 recensioni
Affidabilità
190 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 14%
Swissquote-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 111
Profit Trade:
2 130 (68.46%)
Loss Trade:
981 (31.53%)
Best Trade:
98.87 USD
Worst Trade:
-62.62 USD
Profitto lordo:
6 218.25 USD (824 886 pips)
Perdita lorda:
-6 065.99 USD (634 967 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (14.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
200.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.20%
Massimo carico di deposito:
34.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
1 677 (53.91%)
Short Trade:
1 434 (46.09%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-97.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.88 USD (9)
Crescita mensile:
4.05%
Previsione annuale:
49.16%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
396.85 USD
Massimale:
426.64 USD (40.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.02% (426.64 USD)
Per equità:
36.00% (353.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2425
GBPUSD 96
USDJPY 84
EURGBP 52
AUDUSD 45
EURCHF 45
USDCHF 43
EURJPY 38
EURCAD 37
NZDUSD 36
AUDCAD 25
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPCAD 16
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -181
GBPUSD -16
USDJPY -284
EURGBP 65
AUDUSD 175
EURCHF -82
USDCHF 12
EURJPY 93
EURCAD 18
NZDUSD -29
AUDCAD 19
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPCAD 17
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -9.7K
GBPUSD 1.5K
USDJPY -34K
EURGBP 6.3K
AUDUSD 18K
EURCHF -7.6K
USDCHF 3.1K
EURJPY 15K
EURCAD 2.3K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPCAD 2.8K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.87 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.51 USD
Massima perdita consecutiva: -97.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

Non ci sono recensioni
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1263 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 07:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1158 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantitative test account
30USD al mese
14%
0
0
USD
1.2K
USD
190
93%
3 111
68%
89%
1.02
0.05
USD
40%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.