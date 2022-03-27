- 자본
- 축소
트레이드:
3 187
이익 거래:
2 177 (68.30%)
손실 거래:
1 010 (31.69%)
최고의 거래:
98.87 USD
최악의 거래:
-62.62 USD
총 수익:
6 451.47 USD (850 910 pips)
총 손실:
-6 311.77 USD (662 418 pips)
연속 최대 이익:
28 (14.51 USD)
연속 최대 이익:
200.69 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
90.20%
최대 입금량:
34.77%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
1 716 (53.84%)
숏(주식차입매도):
1 471 (46.16%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
2.96 USD
평균 손실:
-6.25 USD
연속 최대 손실:
12 (-97.81 USD)
연속 최대 손실:
-230.88 USD (9)
월별 성장률:
-2.04%
연간 예측:
-24.71%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
396.85 USD
최대한의:
426.64 USD (40.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.02% (426.64 USD)
자본금별:
36.00% (353.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2435
|GBPUSD
|104
|USDJPY
|84
|EURCHF
|65
|EURGBP
|61
|EURJPY
|49
|AUDUSD
|45
|EURCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDUSD
|36
|AUDCAD
|31
|EURAUD
|23
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|GBPCHF
|19
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|12
|GBPNZD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|10
|CADJPY
|8
|EURNZD
|7
|CADCHF
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-198
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-284
|EURCHF
|-86
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|AUDUSD
|175
|EURCAD
|28
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|-29
|AUDCAD
|14
|EURAUD
|-2
|USDCAD
|15
|GBPCAD
|10
|GBPCHF
|66
|CHFJPY
|50
|GBPAUD
|27
|GBPJPY
|72
|AUDJPY
|50
|GBPNZD
|21
|AUDCHF
|15
|AUDNZD
|-10
|CADJPY
|67
|EURNZD
|-10
|CADCHF
|-7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-11K
|GBPUSD
|2.8K
|USDJPY
|-34K
|EURCHF
|-7.9K
|EURGBP
|7.3K
|EURJPY
|14K
|AUDUSD
|18K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|3.1K
|NZDUSD
|-2.6K
|AUDCAD
|2.2K
|EURAUD
|-138
|USDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPCHF
|5.1K
|CHFJPY
|7.7K
|GBPAUD
|4.1K
|GBPJPY
|11K
|AUDJPY
|7K
|GBPNZD
|3.6K
|AUDCHF
|1.4K
|AUDNZD
|-1.5K
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-1.7K
|CADCHF
|-534
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +98.87 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +14.51 USD
연속 최대 손실: -97.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 62
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.38 × 2079
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 271
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.94 × 69
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
ForexTime-MT5
|1.25 × 26292
|
Swissquote-Server
|1.70 × 31725
|
FxPro-ECN
|3.75 × 52
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Investment target
Selection criteria: large trading volume, good liquidity
Description of the investment strategy
Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention
Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit
Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months
Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years
