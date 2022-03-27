시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Quantitative test account
Haiyang Lv

Quantitative test account

Haiyang Lv
0 리뷰
안정성
204
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 13%
Swissquote-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 187
이익 거래:
2 177 (68.30%)
손실 거래:
1 010 (31.69%)
최고의 거래:
98.87 USD
최악의 거래:
-62.62 USD
총 수익:
6 451.47 USD (850 910 pips)
총 손실:
-6 311.77 USD (662 418 pips)
연속 최대 이익:
28 (14.51 USD)
연속 최대 이익:
200.69 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
90.20%
최대 입금량:
34.77%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
1 716 (53.84%)
숏(주식차입매도):
1 471 (46.16%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
2.96 USD
평균 손실:
-6.25 USD
연속 최대 손실:
12 (-97.81 USD)
연속 최대 손실:
-230.88 USD (9)
월별 성장률:
-2.04%
연간 예측:
-24.71%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
396.85 USD
최대한의:
426.64 USD (40.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.02% (426.64 USD)
자본금별:
36.00% (353.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 2435
GBPUSD 104
USDJPY 84
EURCHF 65
EURGBP 61
EURJPY 49
AUDUSD 45
EURCAD 45
USDCHF 43
NZDUSD 36
AUDCAD 31
EURAUD 23
USDCAD 20
GBPCAD 20
GBPCHF 19
CHFJPY 18
GBPAUD 12
GBPJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 10
CADJPY 8
EURNZD 7
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -198
GBPUSD -5
USDJPY -284
EURCHF -86
EURGBP 81
EURJPY 77
AUDUSD 175
EURCAD 28
USDCHF 12
NZDUSD -29
AUDCAD 14
EURAUD -2
USDCAD 15
GBPCAD 10
GBPCHF 66
CHFJPY 50
GBPAUD 27
GBPJPY 72
AUDJPY 50
GBPNZD 21
AUDCHF 15
AUDNZD -10
CADJPY 67
EURNZD -10
CADCHF -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -11K
GBPUSD 2.8K
USDJPY -34K
EURCHF -7.9K
EURGBP 7.3K
EURJPY 14K
AUDUSD 18K
EURCAD 3.8K
USDCHF 3.1K
NZDUSD -2.6K
AUDCAD 2.2K
EURAUD -138
USDCAD 2.1K
GBPCAD 1.6K
GBPCHF 5.1K
CHFJPY 7.7K
GBPAUD 4.1K
GBPJPY 11K
AUDJPY 7K
GBPNZD 3.6K
AUDCHF 1.4K
AUDNZD -1.5K
CADJPY 9.7K
EURNZD -1.7K
CADCHF -534
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +98.87 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +14.51 USD
연속 최대 손실: -97.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 7
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 62
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.38 × 2079
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 271
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.94 × 69
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
ForexTime-MT5
1.25 × 26292
Swissquote-Server
1.70 × 31725
FxPro-ECN
3.75 × 52
Alpari-MT5
4.00 × 2
Investment target

Selection criteria: large trading volume, good liquidity

Description of the investment strategy

Quantitative Trading: Expert Advisors do not have manual intervention

Position description: Fixed position, no Martin, strict stop loss and profit

Trading frequency: medium and long-term trading, low frequency of opening positions, holding positions for days to months

Strategic objectives: control risks, control positions, do not pay attention to single profits and losses, pursue long-term stable returns, and the strategic performance appraisal cycle is in years

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Quantitative test account
월별 30 USD
13%
0
0
USD
1.2K
USD
204
93%
3 187
68%
90%
1.02
0.04
USD
40%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.