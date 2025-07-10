- Übersicht
INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu
Der Wechselkurs von INOV hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.49 bis zu einem Hoch von 33.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INOV heute?
Die Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) notiert heute bei 33.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.49 - 33.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.39 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von INOV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INOV Dividenden?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu wird derzeit mit 33.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INOV zu verfolgen.
Wie kaufe ich INOV-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) zum aktuellen Kurs von 33.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.49 oder 33.79 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INOV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INOV-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu müssen die jährliche Spanne 28.24 - 33.49 und der aktuelle Kurs 33.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.45% und 8.66%, bevor sie Orders zu 33.49 oder 33.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INOV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Der höchste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) im vergangenen Jahr lag bei 33.49. Innerhalb von 28.24 - 33.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Der niedrigste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) im Laufe des Jahres betrug 28.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.49 und der Spanne 28.24 - 33.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INOV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INOV statt?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.39 und 13.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.39
- Eröffnung
- 33.49
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Tief
- 33.49
- Hoch
- 33.49
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 0.45%
- 6-Monatsänderung
- 8.66%
- Jahresänderung
- 13.72%