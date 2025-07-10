- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu
Il tasso di cambio INOV ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.39 e ad un massimo di 33.39.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INOV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni INOV oggi?
Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu sono prezzate a 33.39. Viene scambiato all'interno di 33.39 - 33.39, la chiusura di ieri è stata 33.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INOV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu pagano dividendi?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu è attualmente valutato a 33.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INOV.
Come acquistare azioni INOV?
Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu al prezzo attuale di 33.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.39 o 33.69, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INOV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni INOV?
Investire in Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu implica considerare l'intervallo annuale 28.24 - 33.49 e il prezzo attuale 33.39. Molti confrontano 0.15% e 8.34% prima di effettuare ordini su 33.39 o 33.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INOV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu nell'ultimo anno è stato 33.49. All'interno di 28.24 - 33.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) nel corso dell'anno è stato 28.24. Confrontandolo con gli attuali 33.39 e 28.24 - 33.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INOV?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.34 e 13.38%.
- Chiusura Precedente
- 33.34
- Apertura
- 33.39
- Bid
- 33.39
- Ask
- 33.69
- Minimo
- 33.39
- Massimo
- 33.39
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 0.15%
- Variazione Semestrale
- 8.34%
- Variazione Annuale
- 13.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K