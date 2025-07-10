QuotazioniSezioni
Valute / INOV
Tornare a Azioni

INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu

33.39 USD 0.05 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INOV ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.39 e ad un massimo di 33.39.

Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INOV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni INOV oggi?

Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu sono prezzate a 33.39. Viene scambiato all'interno di 33.39 - 33.39, la chiusura di ieri è stata 33.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INOV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu pagano dividendi?

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu è attualmente valutato a 33.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INOV.

Come acquistare azioni INOV?

Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu al prezzo attuale di 33.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.39 o 33.69, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INOV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni INOV?

Investire in Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu implica considerare l'intervallo annuale 28.24 - 33.49 e il prezzo attuale 33.39. Molti confrontano 0.15% e 8.34% prima di effettuare ordini su 33.39 o 33.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INOV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?

Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu nell'ultimo anno è stato 33.49. All'interno di 28.24 - 33.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?

Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) nel corso dell'anno è stato 28.24. Confrontandolo con gli attuali 33.39 e 28.24 - 33.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INOV?

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.34 e 13.38%.

Intervallo Giornaliero
33.39 33.39
Intervallo Annuale
28.24 33.49
Chiusura Precedente
33.34
Apertura
33.39
Bid
33.39
Ask
33.69
Minimo
33.39
Massimo
33.39
Volume
1
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
0.15%
Variazione Semestrale
8.34%
Variazione Annuale
13.38%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K