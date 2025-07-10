- Обзор рынка
INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu
Курс INOV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.49, а максимальная — 33.49.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INOV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INOV сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) сегодня оценивается на уровне 33.49. Инструмент торгуется в пределах 33.49 - 33.49, вчерашнее закрытие составило 33.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu в настоящее время оценивается в 33.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.72% и USD. Отслеживайте движения INOV на графике в реальном времени.
Как купить акции INOV?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) по текущей цене 33.49. Ордера обычно размещаются около 33.49 или 33.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INOV?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu предполагает учет годового диапазона 28.24 - 33.49 и текущей цены 33.49. Многие сравнивают 0.45% и 8.66% перед размещением ордеров на 33.49 или 33.79. Изучайте ежедневные изменения цены INOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) за последний год составила 33.49. Акции заметно колебались в пределах 28.24 - 33.49, сравнение с 33.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) за год составила 28.24. Сравнение с текущими 33.49 и 28.24 - 33.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INOV?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.39 и 13.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.39
- Open
- 33.49
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Low
- 33.49
- High
- 33.49
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 8.66%
- Годовое изменение
- 13.72%